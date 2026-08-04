В Красноярске директор «ПромСтроя» получил срок за картельный сговор

В Красноярске Декард Ханагян, руководитель компании «ПромСтрой», приговорён к 2,5 годам лишения свободы условно. Суд также конфисковал у него 37 миллионов рублей и дорожный каток. Об этом сообщает «Город Прима».
Следствие установило, что Ханагян через фиктивные контракты вывел из оборота компании 39 миллионов рублей. Подряды на дорожный ремонт его предприятие получало благодаря сговору с директорами УДИБ и САТП Дмитрием Сокирко и Евгением Жвакиным. В результате было заработано более миллиарда рублей.
После задержания Ханагяна в июне 2024 года следствие вышло на более высокопоставленных фигурантов, включая бывшего вице-мэра Алексея Давыдова, экс-главу УЗС Александра Лапина, советника мэра Артура Арутюняна и бывшего главу Красноярска Владислава Логинова.
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