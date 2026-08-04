В Красноярске директор «ПромСтроя» получил срок за картельный сговор

Следствие установило, что Ханагян через фиктивные контракты вывел из оборота компании 39 миллионов рублей. Подряды на дорожный ремонт его предприятие получало благодаря сговору с директорами УДИБ и САТП Дмитрием Сокирко и Евгением Жвакиным. В результате было заработано более миллиарда рублей.