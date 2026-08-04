Археологи обнаружили возможное жертвенное захоронение детей в Крыму

Археологи обнаружили возможное жертвенное захоронение детей под Керчью. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
Археологи занимались раскопками древнего храма Зевса Генарха и Сотера под Керчью. Специалисты нашли захоронение младенца, а возможно — двух детей, которые могли быть близнецами. Костные останки обнаружили под алтарным столиком, который был вмурован в основание фундамента северной стены храма.
«Верхний костяк младенца развернут лицом на юго-восток и лежит на левом боку, что, вероятно, имело ритуальное значение», — рассказали участники Артезианской археологической экспедиции.
Специалисты сообщили, что шли к этому захоронению еще с 2007 года. В настоящее время расчистка участка продолжается. Предположительно, храм относится к периоду до 63 года до нашей эры.