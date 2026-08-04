Орудуют мошенники. Какие данные о себе надо срочно удалить из соцсетей

Россияне годами выкладывали в соцсетях подробные анкеты — и сегодня эти данные работают против них: мошенники используют их, чтобы выстраивать убедительные легенды и втираться в доверие. Aif.ru разбирает, какие сведения особенно опасны, можно ли стереть цифровой след и что делать, если информация уже «гуляет» по интернету.