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Ирина Волк выпустила песню в память о своем отце, художнике Владимире Волке

Ирина Волк выпустила песню в память о своем отце, художнике Владимире Волке.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк выпустила песню в память о своем отце, известном художнике Владимире Волке.

«Сегодня моему папе исполнилось бы 87 лет… Эта песня — посвящение всем папам на земле. И, представляя её на ваш суд, я хочу обратиться к тому, кто вдохновил меня рискнуть. Рискнуть в очередной раз в жизни и взять в руки микрофон… Я верю, что сейчас на небесах папа слышит эту песню и всё так же с любовью смотрит на меня», — написала она в канале на платформе «Макс».

По словам Волк, она надеется, что ее песня отзовется в сердцах многих дочерей и сыновей, всех, у кого при слове «папа» становится чуть теплее на душе.

Владимир Волк — известный художник-шестидесятник, чье творчество связано с эпохой «оттепели». Автор сотен живописных и графических полотен, скульптурных произведений и икон.

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