Ирина Волк выпустила песню в память о своем отце, художнике Владимире Волке.

«Сегодня моему папе исполнилось бы 87 лет… Эта песня — посвящение всем папам на земле. И, представляя её на ваш суд, я хочу обратиться к тому, кто вдохновил меня рискнуть. Рискнуть в очередной раз в жизни и взять в руки микрофон… Я верю, что сейчас на небесах папа слышит эту песню и всё так же с любовью смотрит на меня», — написала она в канале на платформе «Макс».