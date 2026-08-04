В Воронежской области требуют вернуть более 13 миллионов рублей туристических грантов

В Воронежской области прокуратура потребовала вернуть более 13 миллионов рублей, выделенных на развитие туризма. По результатам проверки выяснилось, что средства грантов ушли на возведение объектов, не отвечающих установленным требованиям. Об этом пресс-служба регионального надзорного ведомства сообщила 4 августа.