Вивальди, графика и музыкальные суеверия: скрипачка Евгения Зима — о том, как устроить концерт в старинной кирхе

Поставить музыкальное шоу в кирхе — совсем не то же самое, что в концертом зале. Об особенностях работы с памятниками, «местах силы» и привычках музыкантов «Клопс» поговорил со скрипачкой, вокалисткой и поэтом Евгенией Зимой.
Необычные локации.
У Евгении — большой опыт выступлений в необычных пространствах. «Несмотря на все технические сложности, с которыми такие выступления связаны, это ни с чем не сравнимо», — признаётся она.
Во время записи видеоальбома артистка с командой работала в самых неожиданных местах: в заброшенном карьере в пустыне, на плоту, специально выстроенном прямо на середине большой реки в Карелии, в разрушенной церкви в Петербурге и на острове в гуще соснового леса.
«А ещё моя большая мечта — собрать и сыграть шоу под открытым небом, в горах, под звёздами. Без стен, без потолка, без границ. Чтобы небо было единственным куполом над головой. И я надеюсь, что однажды нам удастся сотворить для людей это чудо», — поделилась скрипачка.
Евгения предполагает, что концерт в кирхе Домнау 22 августа станет продолжением той же работы — только теперь к природной мощи добавится сакральное измерение.
Музыка в кирхе.
Скрипачка не сомневается: так называемые «места силы» — это реальность. Даже если человек в них не верит, они влияют на его состояние. «С этой точки зрения, посещать концерты в таких намоленных, “звучащих” древних пространствах, как кирха, — это двойная удача.
Зритель не просто приходит на концерт, а получает опыт тотального переживания момента", — считает Евгения Зима.
Акустика в старом храме тоже совсем не такая, как в привычных залах. «Отличие, прежде всего, в том, что такие пространства уже “звучат”. Звучат задолго до того, как первый музыкант прикоснётся к инструменту, — утверждает скрипачка. — Это не пустота концертного зала, которую нужно заполнить звуками, а пропитанная многовековой историей особая музыка».
Техническую сторону — например, нюансы архитектуры, заведомо выбранные так, чтобы гасить эхо, — артистка оставляет за скобками. Гораздо важнее для неё сторона метафизическая, незримая.
По словам Евгении, в кирхе нельзя просто играть «правильные» ноты. Нужно вступать в диалог с этим местом, резонировать с музыкой, которую здесь когда-то исполняли.
«Если не почувствуешь пространство, оно не даст возможности и твоему выступлению раскрыться полностью, — уверена артистка, — Если же получится совпасть с душой этого места, то новая музыка обретёт дополнительное измерение, которого ни один, даже самый совершенный, зал не предоставит».
Именно кирха, по признанию Евгении, стала ключом к её шоу «Вивальди». «Его главная тема, которую зритель слышит в начале и в конце, звучит как приглашение действию: представить себя, побывать, пожить на границе Времени и Вечности. Пока длится музыка, мы балансируем на невидимой линии. Эта линия — и есть наша жизнь», — описывает артистка.
Работает это и наоборот: локация напрямую влияет на выбор программы. Для Домнау команда готовит специальную версию шоу — в нём будет больше акустических, более тонких и элегантных аранжировок.
«Мне захотелось убрать ударную установку, мощные духовые — всё, что работает на масштаб и энергию большого зала, но может нарушить эстетику кирхи», — объясняет она.
Это не только художественное решение, но и своеобразная «пасхалочка» для зрителя. «Ведь Вивальди почти всю жизнь жил и творил в церкви — он был священником, и его музыка рождалась под сводами церкви, пусть и итальянской. И где ещё, если не в кирхе, ей звучать?» — говорит Евгения.
Представление, которое команда готовит для Калининградской области, вполне могли бы увидеть современники великого композитора. Правда, с оговоркой: «Если, конечно, не брать в расчёт мультимедийную часть шоу — тут мы всё-таки сильно опередили».
Древность и технологии.
Мультимедийное шоу для кирхи тоже готовили особенно. Программы Евгении всегда насыщены графикой — по её словам, это большая часть художественного замысла. Но именно в Домнау команда решила от многого отказаться.
«Например, от проекционной сетки, которую я обычно использую для создания 3D Motion-эффекта — того самого ощущения, что изображение выходит за пределы сцены и парит прямо в воздухе перед зрителем, — привела пример Евгения. — В кирхе это было бы неуместно. Такие технологии требуют чёткой геометрии зала, правильных углов, расстояний — а здесь пространство само по себе не терпит вторжения, оно диктовало другие решения».
Всех особенностей будущего шоу артистка не раскрывает. Известно лишь, что гости перенесутся в Венецию — с её гондолами, дворцами и карнавалами.
Скрипач за работой.
У скрипачей есть свои нерушимые ритуалы, и Евгения не исключение. Например, нельзя ронять ноты перед концертом, а если уж уронил — нужно срочно на них сесть. Запрещено перед выходом на сцену давать кому-то подержать свой инструмент.
Эмоциональный настрой тоже имеет значение. «По жизни я весёлый человек, люблю посмеяться и пошутить, но перед концертом я превращаюсь в того самого вашего неприятного знакомого, который всё время молчит, не реагирует на внешние раздражители и вообще выглядит так, что его лучше не трогать», — признаётся артистка.
Она уверена: если придёшь на сцену переполненным — разговорами, суетой, бытом, — то сыграть выдающийся концерт будет невероятно сложно. Поэтому Евгения старается меньше говорить, меньше взаимодействовать с внешним миром и даже меньше есть.
«Желательно, конечно, выспаться перед концертом и не идти на сцену прямо с самолета… Но часто, к сожалению, так и бывает», — признаётся она.
А вот привычки представлять эталонную публику у артистки нет. «Как только нарисуешь себе “идеального” зрителя или “идеальный” концерт, жизнь тут же щёлкает тебя по носу», — говорит Евгения.
Она исповедует принцип ваби-саби — японскую философию, которая учит видеть красоту в несовершенстве, простоте и мимолётности.
«Я много лет боролась со своим перфекционизмом — для меня важным этапом взросления было научиться принимать реальность такой, какая она есть, и находить гармонию именно в этой неидеальности, — рассказывает артистка. — Мне кажется, самый лучший зритель — это живой. Настоящий. Неидеальный. Открытый к музыке — не чтобы оценить, а чтобы впустить её в себя поглубже».
Евгения уверена: она — очень счастливый артист. Несмотря на обширную географию её проектов, в каждом городе шоу встречают бурными овациями, нередко залы встают. «Но в то же время меня это совершенно не избаловало, — подчёркивает скрипачка. — И я каждый раз искренне радуюсь: каждому тёплому слову, каждому отклику».
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