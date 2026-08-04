Вивальди, графика и музыкальные суеверия: скрипачка Евгения Зима — о том, как устроить концерт в старинной кирхе

Это не только художественное решение, но и своеобразная «пасхалочка» для зрителя. «Ведь Вивальди почти всю жизнь жил и творил в церкви — он был священником, и его музыка рождалась под сводами церкви, пусть и итальянской. И где ещё, если не в кирхе, ей звучать?» — говорит Евгения.