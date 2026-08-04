Супружеская пара из Липецка вошла в число победителей конкурса «Семья года»

В этом году мероприятие объединило рекордное количество участников — более 11 800 семей из 89 регионов РФ. Мокроусовы стали лучшими в номинации «Многодетная семья». У них трое детей — Арина, Егор и Есения. Вместе родители и дети не просто семья, а настоящая команда. Все с удовольствием занимаются спортом, а еще Мокроусовы любят путешествовать по России.