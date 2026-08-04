Супружеская пара из Липецка вошла в число победителей конкурса «Семья года»

Евгений и Наталья Мокроусовы из Липецка стали одними из победителей всероссийского конкурса «Семья года», сообщили в региональном проектном офисе администрации области. Конкурс организован при поддержке нацпроекта «Семья».
В этом году мероприятие объединило рекордное количество участников — более 11 800 семей из 89 регионов РФ. Мокроусовы стали лучшими в номинации «Многодетная семья». У них трое детей — Арина, Егор и Есения. Вместе родители и дети не просто семья, а настоящая команда. Все с удовольствием занимаются спортом, а еще Мокроусовы любят путешествовать по России.
Впереди у победителей — церемония чествования лучших семей России. Она пройдет 13 октября в Москве.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.