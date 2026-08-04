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Ущерб от ЧС в Ростовской области вошёл в топ самых высоких по стране

Об этом стало известно из годового доклада МЧС России.

По данным годового доклада МЧС России, Ростовская область заняла первое место среди регионов страны по объёму материального ущерба от чрезвычайных ситуаций. Общая сумма потерь в регионе составила свыше 4,4 миллиарда рублей.

Значительную часть убытков принесли погодные аномалии. Из‑за весенних заморозков аграрии потеряли порядка одного гектара посевов — ущерб оценили в 2,3 миллиарда рублей. Ситуация усугубилась летней почвенной засухой, которая нанесла дополнительный урон в размере 2 миллиардов рублей. В обоих случаях был введён режим ЧС федерального уровня.

В рейтинге регионов по размеру ущерба следом за Ростовской областью идёт Забайкальский край (4,2 миллиарда рублей), на третьем месте — Калининградская область (1,1 миллиарда рублей).

Совокупный материальный ущерб от всех зарегистрированных в России ЧС в 2025 году достиг 16,8 миллиарда рублей — это на 76,1% меньше показателя 2024 года.

За прошедший год в Ростовской области зафиксировали восемь чрезвычайных ситуаций: три техногенных и пять природных. В результате происшествий один человек погиб, 30 пострадали, одного удалось спасти.

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