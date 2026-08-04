Ущерб от ЧС в Ростовской области вошёл в топ самых высоких по стране

По данным годового доклада МЧС России, Ростовская область заняла первое место среди регионов страны по объёму материального ущерба от чрезвычайных ситуаций. Общая сумма потерь в регионе составила свыше 4,4 миллиарда рублей.
Значительную часть убытков принесли погодные аномалии. Из‑за весенних заморозков аграрии потеряли порядка одного гектара посевов — ущерб оценили в 2,3 миллиарда рублей. Ситуация усугубилась летней почвенной засухой, которая нанесла дополнительный урон в размере 2 миллиардов рублей. В обоих случаях был введён режим ЧС федерального уровня.
В рейтинге регионов по размеру ущерба следом за Ростовской областью идёт Забайкальский край (4,2 миллиарда рублей), на третьем месте — Калининградская область (1,1 миллиарда рублей).
Совокупный материальный ущерб от всех зарегистрированных в России ЧС в 2025 году достиг 16,8 миллиарда рублей — это на 76,1% меньше показателя 2024 года.
За прошедший год в Ростовской области зафиксировали восемь чрезвычайных ситуаций: три техногенных и пять природных. В результате происшествий один человек погиб, 30 пострадали, одного удалось спасти.