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Пермская сеть АЗС увеличила лимиты на продажу бензина

Сегодня крупнейшая локальная сеть АЗС Пермского края «Нефтехимпром» увеличила лимит отпуска бензина. Как сообщает пресс-служба компании, теперь один покупатель может приобрести до 80 литров. Также разрешается отпуск бензина в канистру не более 30 литров в рамках общего лимита.

Источник: Коммерсантъ

Сегодня крупнейшая локальная сеть АЗС Пермского края «Нефтехимпром» увеличила лимит отпуска бензина. Как сообщает пресс-служба компании, теперь один покупатель может приобрести до 80 литров. Также разрешается отпуск бензина в канистру не более 30 литров в рамках общего лимита.

По данным на 4 августа, на АЗС «Нефтехимпрома» есть все виды топлива, включая АИ-92 Super и АИ-95 Super с активатором горения, АИ-92, АИ-95 класса евро-5, а также дизельное топливо. Отмечается, что на АЗС Савино отсутствует марка АИ-95. Эта заправка готовится к закрытию на зачистку резервуаров.

Неделей ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что после резкого скачка темпы роста цен на бензин снизились. Средняя цена 1 литра за период с 21 по 27 июля составила 82,5 ₽