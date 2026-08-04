Пермская сеть АЗС увеличила лимиты на продажу бензина

По данным на 4 августа, на АЗС «Нефтехимпрома» есть все виды топлива, включая АИ-92 Super и АИ-95 Super с активатором горения, АИ-92, АИ-95 класса евро-5, а также дизельное топливо. Отмечается, что на АЗС Савино отсутствует марка АИ-95. Эта заправка готовится к закрытию на зачистку резервуаров.