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В Иваново девочке, пострадавшей от травли, предложили помощь психолога

В Иваново пострадавшей от травли девочке предложили бесплатную помощь психолога.

Источник: © РИА Новости

БРЯНСК, 4 авг — РИА Новости. Пострадавшей от школьной травли девочке в Иваново предложили бесплатное сопровождение психолога, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелева.

Ранее региональные прокуратура и СУ СК России рассказали о проверке информации в соцсетях о травле ученицы начальных классов в одной из школ Иваново. Мать ребенка Екатерина сообщила РИА Новости, что у ее дочери на фоне травли в школе на нервной почве развились псориаз и холка, похожая на горбик. Шмелева рассказала агентству, что взяла ситуацию с выяснением обстоятельств произошедшего на контроль.

«Встретились с… девочкой и ее мамой. Ребенок очень общительный. Она успешно посещает художественную школу, у девочки отличные оценки по иностранному языку, что говорит о ее способностях», — сказала уполномоченный по правам человека в Ивановской области.

По ее словам, встреча проводилась совместно с уполномоченным по правам ребенка в регионе Светланой Протасевич. В ходе нее омбудсмены поговорили с девочкой и ее мамой о дополнительных занятиях, которые помогают развитию творческих и организаторских навыков, а также способствуют поиску друзей и формированию новых увлечений.

«Предложили для ребенка сопровождение психолога на безвозмездной основе», — отметила Шмелева.

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