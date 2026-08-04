В Иваново девочке, пострадавшей от травли, предложили помощь психолога

Ранее региональные прокуратура и СУ СК России рассказали о проверке информации в соцсетях о травле ученицы начальных классов в одной из школ Иваново. Мать ребенка Екатерина сообщила РИА Новости, что у ее дочери на фоне травли в школе на нервной почве развились псориаз и холка, похожая на горбик. Шмелева рассказала агентству, что взяла ситуацию с выяснением обстоятельств произошедшего на контроль.