Поисковики нашли останки 190 человек на месте бывшего лагеря для военнопленных

Раскопки на месте бывшего немецкого лагера, который в 1942 году был на территории Суровикинского района, проводились в рамках XIV Межрегиональная студенческая «Вахта Памяти: Сталинградский фронт». Участие в поисковой экспедиции, которая завершилась 2 августа, приняли 60 активистов студенческих поисковых отрядов из 14 регионов РФ. В их числе -студенческий поисковый отряд ВГСПУ «Гвардеец».