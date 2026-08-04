Названы самые заросшие борщевиком районы Калининградской области

Только в период со 2 июня по 28 июля проведено 88 выездных обследований, осмотрено более 894 га. С помощью дрона на 13 земельных участках в Гвардейском, Гурьевском, Зеленоградском, Славском районах и Светловском городском округе заметили борщевик на общей площади более 60 га.