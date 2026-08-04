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Названы самые заросшие борщевиком районы Калининградской области

С начала года специалисты выявили уже 117 га, пораженных этим опасным растением.

Источник: Комсомольская правда

Калининградская область продолжает зарастать борщевиком Сосновского. Наиболее страдают от него территории в Багратионовском, Зеленоградском и Гурьевском районах. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Отмечается, что с начала года специалисты выявили факты произрастания борщевика на 26 земельных участках сельхозназначения на общей площади 117 га.

Только в период со 2 июня по 28 июля проведено 88 выездных обследований, осмотрено более 894 га. С помощью дрона на 13 земельных участках в Гвардейском, Гурьевском, Зеленоградском, Славском районах и Светловском городском округе заметили борщевик на общей площади более 60 га.

Правообладателям земельных участков объявлены предостережения.