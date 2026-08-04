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Астрономы назвали Калининград лучшим местом в России для наблюдения за лунным затмением в конце августа

Явление начнётся 28 августа в 3:24.

Астрономы назвали Калининградскую область лучшим местом в России для наблюдения за лунным затмением в конце августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«В России затмение будет видно только на крайнем западе при заходе Луны. Лучшие условия сложатся в Калининградской области, но и там Луна скроется до наступления максимальной фазы. Из Москвы затмение видно не будет», — сообщили астрономы.

Затмение начнётся 28 августа в 3:24 и завершится в 9:02 по местному времени. Наибольшая теневая фаза произойдёт в 6:13.

В сентябре 2025 года калининградские астрономы сфотографировали лунное затмение. Съёмки провели на одной из крыш в северной части города. Астрономическое сообщество БФУ имени Канта также организовывало бесплатные наблюдения за затмением.

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