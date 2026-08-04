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Московский проспект становится одной из самых контролируемых дорог Калининграда

Камер много на каждом крупном пересечении.

Источник: Клопс.ru

Московский проспект — одна из самых «насыщенных камерами» зон в городе. В Госавтоинспекции рассказали «Клопс», где именно установлены фоторадары.

По данным на начало августа, комплексы фиксации стоят на Московском у домов 81, 181, 186, 205, 242, 261 и 262, а также на участках улицы ближе к Ленинскому и Гвардейскому проспектам.

Основной контроль — за скоростью. На отдельных отрезках камеры также следят за направлением движения и выездом к крупным развязкам. Так что на Московском лучше не экспериментировать: здесь водитель почти всегда в кадре.

На Черняховского водитель получил штраф за стоянку до запрещающего знака.

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