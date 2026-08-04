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В Сибири суд приговорил убийцу блогерши к 10 годам колонии

Трагедия произошла в феврале 2024 года.

В Кемерове суд приговорил Симона Петросяна к 9 годам 11 месяцам колонии строгого режима за убийство 26-летней блогерши и фотографа Натальи Кейль. Об этом сообщают VSE42.RU.

Трагедия произошла в ночь на 21 февраля 2024 года в съёмной квартире. Мужчина нанёс девушке не менее 30 ударов ножом и твёрдым тупым предметом. Она скончалась на месте.

Присяжные признали его виновным, но сочли заслуживающим снисхождения. Суд взыскал с убийцы компенсацию морального вреда: по 1 миллиону рублей матери и брату погибшей, 1,5 миллиона — её малолетнему сыну, а также расходы на погребение.

Погибшая была внучкой бывшего высокопоставленного чиновника Кузбасса, занималась фотографией и вела блог. Её смерть потрясла многих.