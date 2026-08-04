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Из‑за критического износа трамваи «Татра» сняли с линий в Ростове

Об этом сообщает паблик «Трамваи Ростова» во «ВКонтакте» со ссылкой на администрацию города.

В Ростове-на‑Дону прекращена эксплуатация трамвайных вагонов марки «Татра»: подвижной состав выведен из работы в связи с предельным износом. Об этом сообщил паблик «Трамваи Ростова» во «ВКонтакте», ссылаясь на ответ городской администрации.

Власти подтвердили, что вагоны больше не выходят на линии. При этом работа маршрутов № 7 и № 10 восстановлена. Маршрут № 10 сейчас действует по сокращённой схеме — он курсирует от площади Мичурина до пересечения переулка Крепостного и улицы Текучева.

Горожане активно обсуждают ситуацию в соцсетях. Часть ростовчан недовольна решением: пользователи требуют либо вернуть трамваи на линии, либо закупить новый подвижной состав.