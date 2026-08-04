В Волгограде пройдет ночной забег по «Волгоград Арене»

В Волгограде в субботу, 8 августа 2026, состоится юбилейный ночной забег «Волгоград Арена Night City Trail». Уже в десятый раз любители ЗОЖ пробегут 5 километров по стилобатам, ступеням и вдоль поля волгоградского стадиона, а после финишируют в ЦПКиО. Регистрация на «Ночь любви к бегу» еще идет, она завершится за сутки до мероприятия.