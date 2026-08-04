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Пенсионерка умерла после ДТП у «злополучного перехода» в Борском районе

Женщину сбил мотоцикл, когда она переходила дорогу в неположенном месте.

Источник: Живем в Нижнем

Пожилая женщина умерла в больнице после ДТП с мотоциклом, которое случилось в деревне Рекшино Борского округа 4 августа. Об этом сообщили в ГАИ Нижегородской области.

Авария случилась около 7:15. 44-летний мотоциклист сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Обоих участников аварии отвезли в больницу. К сожалению, пешехода спасти не удалось.

Местные жители считают, что трагедия произошла из-за того, что пешеходный переход находится в неудачном месте и не оборудован светофором. Как написала одна из них в телеграм-канале, по пешеходному переходу практически никто не ходит, потому что подойти к нему — задача со звездочкой.

«Как нам до этого положенного места добраться, если этот злополучный переход установлен не там, где ходят люди? Эти 50 метров до него — целая полоса препятствий. Летом — от машин, водители которых увидели “Пятерочку” и мчатся в нее, а зимой обочина завалена снегом», — негодует сельчанка.

По ее словам, жители просили установить там светофор, но этого пока так и не произошло.