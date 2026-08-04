Пенсионерка умерла после ДТП у «злополучного перехода» в Борском районе

«Как нам до этого положенного места добраться, если этот злополучный переход установлен не там, где ходят люди? Эти 50 метров до него — целая полоса препятствий. Летом — от машин, водители которых увидели “Пятерочку” и мчатся в нее, а зимой обочина завалена снегом», — негодует сельчанка.