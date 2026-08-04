С помощью цифрового ID в «Максе» можно будет подтверждать статус студента

Отмечается, что применять цифровой ID можно только для получения положенных льгот. Например, его можно будет использовать в ряде вузов — для прохода в здание, в музеях, кинотеатрах — для получения скидок и подтверждения возраста, а также в транспорте — при оформлении льготных проездных.