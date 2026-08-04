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С помощью цифрового ID в «Максе» можно будет подтверждать статус студента

Минцифры: цифровым ID в «Максе» можно будет подтверждать статус студента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Подростки старше 14 лет смогут подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности с помощью цифрового ID на национальной платформе «Макс», он действует наравне с бумажными документами и использовать его можно по желанию, рассказало Минцифры.

«Возможности цифрового ID в “Максе” расширены. Подростки старше 14 лет смогут подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности с помощью цифрового ID в мессенджере “Макс”. Он действует наравне с бумажными документами, использовать его можно по желанию», — говорится в сообщении ведомства в его канале в «Максе».

Отмечается, что применять цифровой ID можно только для получения положенных льгот. Например, его можно будет использовать в ряде вузов — для прохода в здание, в музеях, кинотеатрах — для получения скидок и подтверждения возраста, а также в транспорте — при оформлении льготных проездных.

Минцифры напомнило, чтобы создать ID на национальной платформе, необходимо открыть раздел «Цифровой ID», нажать кнопку «Создать QR», предоставить согласие на обработку персональных данных и придумать pin-код для входа.

«После регистрации цифрового ID в карточке пользователя отобразится информация с “Госуслуг” о статусе студента, курс обучения, название учебного заведения либо статус инвалида. Эта информация не будет передаваться на устройство проверяющего, данные защищены», — прокомментировало ведомство.

Цифровой ID в «Максе» — аналог бумажных документов на национальной платформе. С его помощью удобно подтверждать возраст или получать льготы. Для его создания нужна подтвержденная учетная запись «Госуслуг».