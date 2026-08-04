Полумарафон «Северная столица» ограничит движение в центре Петербурга

С 8 августа на ряде улиц введут запрет на остановку и стоянку автомобилей, а в день забега с 6:30 начнутся поэтапные перекрытия дорог. Ограничения затронут центральную часть города, включая Невский проспект, Дворцовую и Адмиралтейскую набережные, Дворцовый, Троицкий, Биржевой и Тучков мосты, а также Исаакиевскую и Сенатскую площади.