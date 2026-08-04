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Полумарафон «Северная столица» ограничит движение в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге 9 августа временно ограничат движение транспорта из-за проведения полумарафона «Северная столица». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Источник: Коммерсантъ

С 8 августа на ряде улиц введут запрет на остановку и стоянку автомобилей, а в день забега с 6:30 начнутся поэтапные перекрытия дорог. Ограничения затронут центральную часть города, включая Невский проспект, Дворцовую и Адмиралтейскую набережные, Дворцовый, Троицкий, Биржевой и Тучков мосты, а также Исаакиевскую и Сенатскую площади.

Кроме того, движение транспорта временно закроют на Большом проспекте Петроградской стороны, проспекте Добролюбова, Петровской и Петроградской набережных, Университетской набережной, набережной Макарова и ряде других улиц Васильевского острова и Петроградской стороны.

Водителей просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов и по возможности выбирать пути объезда. Полный перечень ограничений опубликован на странице правительства Санкт-Петербурга во «ВКонтакте».

Полумарафон «Северная столица» состоится в воскресенье, 9 августа 2026 года, в Санкт-Петербурге. Спортсмены пробегут 2 дистанции на выбор по историческому центру города.