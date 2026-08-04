Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов провел личный прием граждан

4 августа председатель Воронежской областной Думы провел личный прием граждан на площадке региональной общественной приемной партии «Единая Россия».
В режиме ВКС к Юрию Матузову обратилась жительница Калача, мать участника специальной военной операции. Она сообщила, что ее сын пропал без вести в 2024 году и был признан судом погибшим. Однако тело бойца до сих пор не обнаружено, поэтому женщина надеется, что он жив и может находиться в плену.
Председатель областной Думы взял этот вопрос на личный контроль: будет проведена дополнительная проверка с подключением всех профильных структур, включая аппарат уполномоченного по правам человека, Министерство обороны, Международный комитет Красного Креста.
— Очень тяжелая ситуация, но мы понимаем, что, если есть хоть какая-то надежда, надо ее использовать. Обязательно подключимся по всем возможным направлениям — направим запросы, пройдем этот путь до конца. Родные бойца должны получить на свой вопрос окончательный ответ, каким бы он ни был, — сказал Юрий Матузов.
Также в ходе приема поступило два схожих обращения от жителей микрорайона Придонской и улицы Ломоносова. В обоих случаях собственники квартир столкнулись с проблемой текущей кровли и отсутствием должного внимания со стороны управляющих компаний. Для уточнения обстоятельств и оперативного принятия решения по этим обращениям Юрий Матузов пригласил на встречу представителей Госжилинспекции региона и руководителей УК. В ходе разговора удалось урегулировать спорные моменты. Было решено, что коммунальщики приступят к ремонту кровель многоэтажек в течение недели. Председатель областной Думы оставил эти вопросы на личном контроле.
На прием к Юрию Матузову пришла и семья переселенцев из Запорожья. Супруги, их дочь и сын сначала проживали в пункте временного размещения в Бобровском районе. Сейчас они переехали в Воронеж, где глава семьи нашел работу. Родители попросили помощи в устройстве детей в школу и прикреплении их к детской поликлинике по месту фактического проживания. Самим с этой задачей им справиться не удалось из-за отсутствия постоянной регистрации.
При содействии Юрия Матузова, вице-мэра Воронежа по социальной политике Любови Кулаковой и заместителя министра здравоохранения региона Наталии Нехаенко вопросы будут решены в оперативном порядке. Было отмечено, что не только постоянная прописка, но и договор на аренду жилья дает право на зачисление детей в образовательные и медицинские учреждения по месту проживания. 1 сентября ребята начнут обучение уже в новой школе. Также дети будут своевременно прикреплены к медицинской организации их микрорайона.
Подводя итоги приема, Юрий Матузов отметил, что, несмотря на парламентские каникулы, депутаты Воронежской областной Думы восьмого созыва продолжают активную работу в своих округах, проводя личные встречи с избирателями.
— При работе с обращениями граждан главное — довести вопрос до финального разрешения. Ведь за каждым, казалось бы, рядовым вопросом стоит человеческая судьба. От нашей оперативности и слаженности зависит очень многое, в том числе уверенность и спокойствие жителей региона, а еще — их доверие к органам власти, — подчеркнул Юрий Матузов.