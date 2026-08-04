В Белоярском районе Югры стартовала международная волонтерская экспедиция

Экспедиция Международного волонтерского арктического корпуса началась 2 августа в Белоярском районе Югры. Она организована в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Белоярском информационном центре «Квадрат».
Впервые в регионе собрался 21 доброволец из России и 11 стран мира. У них разные профессии и опыт, но их объединяет одно — желание помочь сохранить уникальную природу и культуру Арктики.
Одна из главных площадок экспедиции — экологическая тропа у озера Светлого, расположенная на территории памятника природы «Система озер Ун-Новыинклор, Ай-Новыинклор». Волонтеры заменят изношенные участки настила, обновят входную группу, обработают деревянные конструкции защитным составом, установят новые информационные стенды и ограждения для лесных муравейников. Эти работы позволят сделать маршрут безопаснее и удобнее для жителей и гостей Белоярского района, сохранив при этом бережное отношение к природной территории.
Еще одной точкой работы стал этнографический музей под открытым небом «Касум ёх». Добровольцы благоустроят его территорию и приведут в порядок береговую линию реки Амни.
Отдельным результатом экспедиции станет создание мурала в городе Белоярском, а также формирование медиабанка района. Волонтеры соберут фото- и видеоматериалы о природе, людях, культурных объектах и добровольческих инициативах.
Экспедиция продлится до 9 августа. Участники вернутся 7 августа в Ханты-Мансийск, где подведут итоги работы и представят результаты своей работы жителям окружной столицы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.