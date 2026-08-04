Объем промышленного производства на Дону снизился на 1% за полгода

Объем строительных работ составил более 143 млрд руб. (-3% к прошлому году). Ввод жилья, включая дома, возведенные населением на садовых участках, — 1,1 млн кв. м (-5,9%). Продукция сельского хозяйства в стоимостном выражении — более 123 млн руб. (-16%).