200 уличных фонарей заменят на набережной в Ростове-на-Дону

В Ростове-на‑Дону планируют заменить 200 уличных фонарей на набережной — на участке улицы Береговой от проспекта Будённовского до Богатяновского спуска. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
Проблема с освещением была поднята жителями во время интерактивного приёма губернатора. Как подтвердили власти, на указанном участке часть светильников вышла из строя, а часть морально устарела — из‑за этого в тёмное время суток на набережной становится темно. Такая ситуация создаёт неудобства для пешеходов, увеличивает риск дорожно‑транспортных происшествий и затрудняет работу экстренных служб.
Замену фонарей включило в план на текущий год муниципальное казённое предприятие «Ростгорсвет». Работы намерены завершить до конца третьего квартала 2026 года.