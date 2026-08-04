200 уличных фонарей заменят на набережной в Ростове-на-Дону

Проблема с освещением была поднята жителями во время интерактивного приёма губернатора. Как подтвердили власти, на указанном участке часть светильников вышла из строя, а часть морально устарела — из‑за этого в тёмное время суток на набережной становится темно. Такая ситуация создаёт неудобства для пешеходов, увеличивает риск дорожно‑транспортных происшествий и затрудняет работу экстренных служб.