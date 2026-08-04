Ричмонд
+24°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамваи «Татра» сняли с маршрутов в Ростове

Трамваи «Татра» больше не будут курсировать в Ростове из-за технического состояния.

Источник: Комсомольская правда

Трамваи «Татра» в Ростове-на-Дону вывели из эксплуатации в связи с их критическим износом. Об этом со ссылкой на паблик «Трамваи Ростова» сообщает «Городской репортер».

Вагоны чехословацкого производства выведены из оборота окончательно.

Также стало известно, что в Ростове после временной приостановки возобновили работу трамваев № 7 и 10. При этом трамвай № 10 теперь курсирует по сокращенному маршруту — от площади Мичурина до пересечения Крепостного переулка и улицы Текучева.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.