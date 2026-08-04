Суд изъял пруды у нижегородской компании в пользу государства

Сотрудники обратились в суд для восстановления справедливости. Первый Арбитражный Апелляционный суд в процессе судебных разбирательств удовлетворил иск прокураторы — территории принадлежат Российской Федерации. Так, пруды и земельные участки под ними были изъяты у компании «Рыбхоз “Полдеревский” в государственную собственность.