«Чтобы каникулы оставались только в приятных воспоминаниях»: какие опасности подстерегают детей летом

Актуальные вопросы летней безопасности, в том числе выбор безопасных пляжей, риски покупки арбузов и проблемы детского травматизма из-за несоблюдения правил дорожного движения, стали темой брифинга в Доме Правительства РТ.
Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев подчеркнул важность соблюдения мер предосторожности на отдыхе у водоемов и под солнцем. Он выделил два основных фактора риска: инсоляцию (опасность солнечных ожогов и теплового удара) и выбор безопасных мест для купания. Особое внимание министр уделил вопросу предохранения от теплового удара обезвоживания. Он указал на группы риска: пожилые, дети, люди с хроническими заболеваниями. Для профилактики Абашев рекомендовал избегать длительного пребывания на солнце, соблюдать питьевой режим, отказаться от алкоголя и активных нагрузок в жару, а также носить свободную одежду из натуральных тканей.
Серьезную обеспокоенность вызывают данные ГИБДД о детском травматизме на дорогах: за полгода произошло 206 ДТП с участием детей, в которых погибли шесть человек и пострадали 227. Министр отметил, что многие дети травмируются из-за того, что родители нарушают правила перевозки, не используют ремни безопасности. Это приводит к черепно-мозговым травмам, переломам и политравмам. Также были приведены примеры резонансных аварий с участием детей.
Отдельно была затронута проблема бесконтрольного доступа детей к транспортным средствам повышенной опасности, таким как электросамокаты, питбайки и квадроциклы, что также ведет к травмам. Еще одной летней опасностью являются открытые окна с москитными сетками, которые могут привести к падению детей. Помимо этого, дети часто попадают в больницы с отравлениями, удушьем, электротравмами и ожогами.
«Пожалуйста, берегите своих детей, чтобы каникулы оставались для них только в приятных воспоминаниях», — призвал родителей глава Минздрава РТ.
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Прокофьева сообщила, что на данный момент 19 пляжей республики имеют санитарно-эпидемиологическое заключение, позволяющее их использование для купания. Были названы три пляжа в Казани и городские пляжи в Альметьевске, Лениногорске и Мамадыше, где вода не соответствует нормам. Также предостерегла от купания в водоемах, где обитают водоплавающие птицы, из-за риска заражения церкариозом, и в «цветущей» воде. Рекомендовано покупать арбузы и дыни только в санкционированных местах, избегая стихийных рынков и покупки разрезанных плодов.
Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова отметила, что, несмотря на общее снижение числа погибших на воде по сравнению с прошлым годом, ситуация остается напряженной. Основная причина гибели — купание в необорудованных местах, за что предусмотрен административный штраф. Были названы районы с наибольшим количеством происшествий на воде. В Зеленодольском районе погибли пять человек, Елабужском — четыре человека. По двое погибших в Менделеевском и Высокогорском районах Татарстана. В Казани — шестеро погибших, В Набережных Челнах — четверо. Происшествия на воде с начала купального сезона зарегистрированы в 15 районах.
«В течении летней оздоровительной кампании в детских оздоровительных лагерях, на пляжах и в местах массового отдыха населения около водных объектов проводятся ежегодно акции “Научись плавать” с привлечением инструкторов по плаванию», — рассказала Гаязова.
Все спикеры единодушно призвали родителей быть бдительными, ответственно подходить к вопросам безопасности детей, личным примером показывая соблюдение правил, и помнить, что каникулы должны приносить только приятные воспоминания. Также было рекомендовано воспользоваться летним периодом для прохождения диспансеризации и планирования вакцинации.