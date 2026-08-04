«Чтобы каникулы оставались только в приятных воспоминаниях»: какие опасности подстерегают детей летом

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова отметила, что, несмотря на общее снижение числа погибших на воде по сравнению с прошлым годом, ситуация остается напряженной. Основная причина гибели — купание в необорудованных местах, за что предусмотрен административный штраф. Были названы районы с наибольшим количеством происшествий на воде. В Зеленодольском районе погибли пять человек, Елабужском — четыре человека. По двое погибших в Менделеевском и Высокогорском районах Татарстана. В Казани — шестеро погибших, В Набережных Челнах — четверо. Происшествия на воде с начала купального сезона зарегистрированы в 15 районах.