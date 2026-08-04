Более 43 миллионов поездок по России совершили туристы с начала года

«Стало уже традицией проводить это совещание в Республике Алтай — одном из самых красивых мест России. Сегодня мы обсудим ключевые вопросы развития отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Они касаются жителей нашей страны, всех, кто занят в этой сфере либо в многочисленных смежных отраслях, и, конечно, тех, кто этими услугами пользуется», — отметил в начале выступления председатель правительства.