Более 43 миллионов поездок по России совершили туристы с начала года

Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства во время рабочей поездки в Республику Алтай. Он сообщил, что за первую половину 2026 года туристы совершили более 43 млн поездок по России.
«Стало уже традицией проводить это совещание в Республике Алтай — одном из самых красивых мест России. Сегодня мы обсудим ключевые вопросы развития отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Они касаются жителей нашей страны, всех, кто занят в этой сфере либо в многочисленных смежных отраслях, и, конечно, тех, кто этими услугами пользуется», — отметил в начале выступления председатель правительства.
Вклад туризма и индустрии гостеприимства в ВВП увеличивается в течение последних лет. По итогам 2025 года он уже превысил 3%, а к 2030 году должен достичь не менее 5%.
Михаил Мишустин рассказал о мерах, которые предпринимает правительство для развития туристической отрасли в России. Например, действует программа льготного кредитования, с помощью которой строят гостиницы и многофункциональные комплексы, а также аквапарки, горнолыжные трассы и парки аттракционов. Регионы получают единую субсидию на развитие туризма: проведение фестивалей, благоустройство исторических центров городов, пляжей и причалов, на организацию маршрутов для путешествий. Выделяется и дополнительное финансирование на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для туристических кластеров.
Помимо этого, реализуется проект «Пять морей и озеро Байкал», при поддержке которого в 10 регионах будут построены 12 круглогодичных курортов. А в национальных парках создаются оснащенные всем необходимым экологические тропы и туристские маршруты, площадки для отдыха, музеи, современные визит-центры.
Глава Республики Алтай Андрей Турчак на совещании рассказал о развитии сферы в регионе. Там растет количество средств размещения, реализуются 29 инвестпроектов, а образовательные организации ежегодно выпускают около 150 профильных специалистов. При этом потребность туристической отрасли гораздо выше — в ближайшие годы будет создано примерно 7 тыс. рабочих мест.
Также выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он сообщил, что благодаря федеральной поддержке на создание модульных некапитальных средств размещения с 2023 по 2025 год в регионе реализованы 17 проектов на 294 номера. В 2026—2027 годах планируется завершить еще 9 инвестпроектов на 107 номеров. Еще 15 проектов на более чем 2,2 тыс. номеров в регионе реализуются по программе льготного кредитования гостиниц.
Кроме того, Нижегородская область — первый регион, который с 2019 года развивает собственную флотилию скоростных пассажирских судов. По 45 речным маршрутам ходят пять «Валдаев 45Р» и два «Метеора 120Р» на подводных крыльях. В 2025 году перевезено около 121 тыс. пассажиров в 13 регионах.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.