Ричмонд
+24°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красный уровень опасности продлен в Беларуси на 5 августа из-за жары до +38

Синоптики продлили красный уровень опасности на 5 августа из-за жары в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Красный уровень опасности продлен в Беларуси на 5 августа из-за жары до +38 градусов, сообщает портал pogoda.by.

Как уточняют синоптики, в среду на большей части территории республики температура воздуха составит от +30 до +34 градусов. Во многих района по южной части Беларуси воздух прогреется от +35 до +38 градусов.

Прогнозируется переменная облачность. В ночные часы на большей территории, а днем местами пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах с грозами. Местами вероятен слабый туман. Ветер окажется слабый, но при грозах порывистый.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в последний месяц лета: «От 11 до 15 дней с дождем, шквалистый ветер».

Кстати, МВД сказало белорусским водителям не садится за руль три дня.

А еще мы собрали график отключения горячей воды в Минске на август 2026: список адресов, даты отключения.

Узнать больше по теме
МВД России: структура, задачи и полномочия
Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.
Читать дальше