Красный уровень опасности продлен в Беларуси на 5 августа из-за жары до +38 градусов, сообщает портал pogoda.by.
Как уточняют синоптики, в среду на большей части территории республики температура воздуха составит от +30 до +34 градусов. Во многих района по южной части Беларуси воздух прогреется от +35 до +38 градусов.
Прогнозируется переменная облачность. В ночные часы на большей территории, а днем местами пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах с грозами. Местами вероятен слабый туман. Ветер окажется слабый, но при грозах порывистый.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в последний месяц лета: «От 11 до 15 дней с дождем, шквалистый ветер».
Кстати, МВД сказало белорусским водителям не садится за руль три дня.
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