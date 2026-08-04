Психолог объяснил, зачем родители дают своим детям имена греческих богов

Например, в Москве наблюдается тенденция называть детей в честь древнегреческих богов. Такие имена звучат красиво и имеют исторический подтекст, что может показаться родителям удачным выбором. Однако важно помнить, что имя — это первый шаг ребёнка в социум, где он сталкивается с различными реакциями окружающих.