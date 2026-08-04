Психолог объяснил, зачем родители дают своим детям имена греческих богов

Психолог-консультант Ольга Казак в интервью NEWS.ru предупредила о рисках, связанных с выбором необычных имён для детей. Она отметила, что ребёнок, отличающийся от сверстников, может стать мишенью для буллинга.
Например, в Москве наблюдается тенденция называть детей в честь древнегреческих богов. Такие имена звучат красиво и имеют исторический подтекст, что может показаться родителям удачным выбором. Однако важно помнить, что имя — это первый шаг ребёнка в социум, где он сталкивается с различными реакциями окружающих.
По словам Ольги Казак, дети могут быть жестокими, и необычное имя может стать причиной травли. Особенно если оно звучит пафосно или вызывает ассоциации, которые легко исказить. Поэтому важно найти баланс между стремлением выделить ребёнка и его психологическим благополучием.
Психолог подчеркнула, что выбор имени — это лишь один из аспектов воспитания. Родители должны поддерживать ребёнка, помогать ему справляться с возможными трудностями и создавать условия для его гармоничного развития.
КАк ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, в Нижегородской области этим летом девочек называли необычными именами Иулианна, Лирия, Версалина, Патрина и Аделаида. Самыми редкими именами у мальчиков стали Тельман, Фадей, Тихон, Феликс, Борислав и Тим.