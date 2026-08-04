Под масштабное ограничение холодной воды попали поселки и жилые комплексы под Воронежем

Специалисты переключат новый напорный водовод диаметром 1000 мм и длиной 3,5 км, заменят несколько крупных задвижек (от 400 до 1000 мм), проведут ревизию запорно-регулирующей арматуры на насосах, а также заменят аварийные участки на старых трубах того же диаметра. Кроме того, завершат реконструкцию водовода диаметром 500 мм по улице Острогожской — его протяженность 3 км. Эти работы решили совместить, чтобы в будущем сократить количество отключений.