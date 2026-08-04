Пансионат в Арзамасе приостановит работу из‑за нарушений по решению суда

Арзамасский городской суд вынес решение о приостановке деятельности пансионата для пожилых людей «Уютный дом». Учреждение сможет возобновить работу только после устранения выявленных нарушений — в сфере пожарной безопасности, санитарно‑эпидемиологических и антитеррористических требований. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что услуги по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания оказывала индивидуальный предприниматель Марина Соловьёва. Она вела деятельность в нежилом помещении, арендованном у ИП Елены Тюриной. Ранее аналогичные услуги предоставляло ООО СК «Русь».
Проверка показала, что на момент судебного разбирательства нарушения не были устранены. По решению суда от 31 июля 2026 года именно на Марину Соловьёву возложена обязанность приостановить работу пансионата до полного приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства. В отношении остальных ответчиков — ООО СК «Русь», Татьяны Лебедевой и Елены Тюриной — суд в удовлетворении исковых требований отказал.
На данный момент судебное решение ещё не вступило в законную силу.
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