Пансионат в Арзамасе приостановит работу из‑за нарушений по решению суда

Проверка показала, что на момент судебного разбирательства нарушения не были устранены. По решению суда от 31 июля 2026 года именно на Марину Соловьёву возложена обязанность приостановить работу пансионата до полного приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства. В отношении остальных ответчиков — ООО СК «Русь», Татьяны Лебедевой и Елены Тюриной — суд в удовлетворении исковых требований отказал.