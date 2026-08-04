Крымчан призвали экономить энергию во время аномальной жары

С 5 по 9 августа в республике ожидается аномально жаркая погода. В среднем температура будет на семь градусов выше климатической нормы. Воздух прогреется до 32−37 градусов. Подобная ситуация наблюдалась летом 2024 года. Люди начали массово включать кондиционеры. Из-за этого электропотребление Юга России выросло на 9%. Такие изменения привели к перегрузке оборудования.
Сейчас крымская энергосистема несет колоссальные нагрузки. Из-за постоянных атак ВСУ повреждено как низковольтное, так и высоковольтное оборудование. По всему Крыму действуют временные ограничения электроснабжения.
«Убедительная просьба: рационально расходуйте электроэнергию в условиях аномальной жары», — говорится в сообщении.
Как пояснили в «Крымэнерго», сетевое оборудование может не выдержать жары, и это приведет к поломке, а перегрузка — к аварийным отключениям. В компании призвали людей минимизировать использование энергоемкого оборудования. В частности, людям посоветовали оптимизировать работу кондиционеров.
«Установка низкой температуры (например, 16−18 °C) заставляет компрессор работать на пределе, что резко увеличивает расход энергии. Оптимально — 24−26 °C», — рассказали в «Крымэнерго».