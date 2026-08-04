Крымчан призвали экономить энергию во время аномальной жары

С 5 по 9 августа в республике ожидается аномально жаркая погода. В среднем температура будет на семь градусов выше климатической нормы. Воздух прогреется до 32−37 градусов. Подобная ситуация наблюдалась летом 2024 года. Люди начали массово включать кондиционеры. Из-за этого электропотребление Юга России выросло на 9%. Такие изменения привели к перегрузке оборудования.