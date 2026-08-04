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Частный дом престарелых в Арзамасе закрыли после иска прокуратуры

Учреждение не соответствовало требованиям законодательства.

По иску Арзамасского городского прокурора прекращена деятельность частного дома престарелых, функционирующего с нарушением требований федерального законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что учреждение не соответствовало требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности, представляя опасность для жизни и здоровья проживающих в нем людей.

«В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о прекращении осуществления деятельности по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами до устранения выявленных нарушений», — говорится в сообщении.

Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Ранее мы писали о проверке по факту оказания небезопасных услуг постояльцам частного дома престарелых в Арзамасе.