Частный дом престарелых в Арзамасе закрыли после иска прокуратуры

По иску Арзамасского городского прокурора прекращена деятельность частного дома престарелых, функционирующего с нарушением требований федерального законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки установлено, что учреждение не соответствовало требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности, представляя опасность для жизни и здоровья проживающих в нем людей.
«В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о прекращении осуществления деятельности по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами до устранения выявленных нарушений», — говорится в сообщении.
Решением суда требования прокурора удовлетворены.
Ранее мы писали о проверке по факту оказания небезопасных услуг постояльцам частного дома престарелых в Арзамасе.