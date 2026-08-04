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С 5 августа на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде запретят остановку и стоянку

Мера направлена на обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств на данном участке.

Источник: Время

С 5 августа 2026 года в Нижнем Новгороде вводится ограничение остановки и стоянки транспорта по местному проезду на проспекте Ленина в районе дома № 111, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. Мера направлена на обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств на данном участке.

Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку. Автолюбителям рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на участке и следовать указаниям дорожных знаков.