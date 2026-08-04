С 5 августа на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде запретят остановку и стоянку

С 5 августа 2026 года в Нижнем Новгороде вводится ограничение остановки и стоянки транспорта по местному проезду на проспекте Ленина в районе дома № 111, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. Мера направлена на обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств на данном участке.