Губернатор Самарской области: «Спекулировать на проблемах жителей недопустимо»

Вячеслав Федорищев также обратил внимание на то, что некоторые кандидаты в депутаты вводят людей в заблуждение. Они собирают встречи, критикуют органы власти и федеральные структуры, пытаясь заработать политические очки. Губернатор назвал такое поведение недопустимым и поручил министерству внутренней политики проанализировать риторику выступающих. При необходимости информацию передадут в правоохранительные органы.