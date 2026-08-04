Под масштабное отключение воды попадут еще один район Воронежа и пригород

Представители водоканала пояснили, что на выходных будут модернизировать оборудование на водоподъемной станции № 11. Специалисты должны переключить вновь построенный напорный водовод диаметром 1 000 мм и протяженностью 3,5 км, заменить несколько затворов больших диаметров (от 400 до 1000 мм), провести ревизию запорно-регулирующей арматуры различного диаметра на напорных и дроссельных задвижках, заменить аварийные участки на водоводах диаметром 1 000 мм, а также завершить реконструкцию водовода диаметром 500 мм и протяженностью 3 км на улице Острогожской.