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В Воронеже у стадиона «Факел» перекроют дороги и изменят автобусные маршруты 5 августа

На время футбольного матча водителей и пассажиров общественного транспорта ждут ограничения движения и объезды.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже 5 августа из-за матча Кубка России по футболу на стадионе «Факел» введут ограничения для транспорта. В районе арены временно перекроют дороги и запретят парковку, а автобусы поедут по измененным маршрутам. Об этом сообщили в мэрии 4 августа.

Запрет на парковку и остановку действует с 18:00 4 августа до 21:30 5 августа на участках улиц Домостроителей (от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от Домостроителей до Героев Сибиряков). Непосредственно в день матча с 12:00 до 21:30 движение машин полностью закроют на участке улицы Писателя Маршака — от дома № 18А до пересечения с улицей Домостроителей.

Из-за перекрытий временно изменятся пути следования 12 автобусных маршрутов (№№ 12, 17, 20, 23, 24, 52, 54, 66, 70, 71, 72, 88). Общественный транспорт пустят в объезд по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Ворошилова, Матросова, Космонавтов и бульвару Пионеров, поэтому горожанам лучше заранее планировать поездки и закладывать дополнительное время на дорогу.

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