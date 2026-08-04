В Воронеже у стадиона «Факел» перекроют дороги и изменят автобусные маршруты 5 августа

Запрет на парковку и остановку действует с 18:00 4 августа до 21:30 5 августа на участках улиц Домостроителей (от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от Домостроителей до Героев Сибиряков). Непосредственно в день матча с 12:00 до 21:30 движение машин полностью закроют на участке улицы Писателя Маршака — от дома № 18А до пересечения с улицей Домостроителей.