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Волгоградский ветеран СВО получил «корочки» МГИМО по программе госуправления

Волгоградский ветеран СВО Константин Вялых прошёл курсы переподготовки МГИМО. Мужчина приобрёл навыки, которые позволят.

Волгоградский ветеран СВО Константин Вялых прошёл курсы переподготовки МГИМО. Мужчина приобрёл навыки, которые позволят ему работать в системе госуправления в рамках профессиональной программы «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».

Получить дополнительные профессиональные компетенции смогли 30 ветеранов из 17 регионов страны. Обучение длилось 657 академических часов и состояло из семи модулей. Занятия были связаны с управлением городскими территориями, административно-правовой деятельностью, проектному управлению и взаимодействию с населением.

Финишировала переподготовка практической частью, где бойцы изучили лучшие практики организации административной работы в Москве и области. Финишировала подготовка защитой прикладных проектов. Константин Вялых представил инициативу по благоустройству Севастопольской набережной в Красноармейском районе Волгограда.

Также бойцы изучили лучшие практики организации административной работы в Москве и области. Финишировала подготовка защитой прикладных проектов. Константин Вялых представил инициативу по благоустройству Севастопольской набережной в Красноармейском районе Волгограда.

Фото: администрация Волгоградской области.

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