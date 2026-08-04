Власти Балтийска анонсировали запуск первых газовых котельных

«Завершается подключение домов к природному газу для пищеприготовления в рамках первого этапа. Это домовладения, расположенные от переулка Рябинового до улицы Чехова в Балтийске, а также в Приморске и посёлке Дивное. На сегодняшний день подключено 4 200 абонентов, ещё 4 000 адресов получат газ до конца года», — добавили власти.