Власти Балтийска анонсировали запуск первых газовых котельных

В Балтийске готовятся впервые запустить модульные газовые котельные на улицах Донского, Серебровской и Сенявина. Об этом администрация округа пишет в своей группе во «ВКонтакте» во вторник, 4 августа.
По плану муниципалитета, 11 августа специалисты подключат котельные к газопроводу среднего давления, 27-го оборудование испытают, а 15 сентября проведут пусконаладочные работы под нагрузкой. Во время врезки напор в сети снизят, поэтому жителей просят реже пользоваться плитами, чтобы не перекрывать подачу топлива полностью. После ввода новых объектов Балтийск рассчитывает отказаться от отопления 33 судоремонтного завода.
В администрации отметили, что к началу отопительного сезона в округе капитально отремонтировали более 136 км газопроводов. В течение месяца управляющие компании и ресурсоснабжающие организации должны провести опрессовку систем во всех домах.
«Завершается подключение домов к природному газу для пищеприготовления в рамках первого этапа. Это домовладения, расположенные от переулка Рябинового до улицы Чехова в Балтийске, а также в Приморске и посёлке Дивное. На сегодняшний день подключено 4 200 абонентов, ещё 4 000 адресов получат газ до конца года», — добавили власти.
Три газовые котельные в Балтийске должны были построить и запустить в 2025 году. Работы затянулись, из-за срыва сроков прокуратура начала проверку.