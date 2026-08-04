«Я старый солдат!» Режиссёр «Здравствуйте, я ваша тётя!» Титов был в тени

В 50-е годы семья переехала в Ростов-на-Дону. Окончив школу, парень отправился в армию, а после — на целину. И вот что интересно: и в казарме, и в степях он ставил капустники, спектакли. Постепенно он понял, что в этом его призвание. В 24 года он поступил во ВГИК, где учился на курсе известного режиссёра Михаила Ромма.