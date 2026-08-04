Должен сопротивляться! 5 признаков свежего рака, чтобы не купить мертвеца

Перед варкой раков необходимо тщательно перебрать и промыть в холодной воде, оставив только живых особей. Классический донской рецепт предполагает варку не в простой воде, а в насыщенном рассоле, квасе или пенном напитке. Раков опускают в кипящую жидкость головой вниз и варят от 10 до 30 минут (в зависимости от размера), пока панцирь не станет ярко-оранжевым. После дают настояться в бульоне 15−20 минут.