Эксперт: работодатели перестали брать на работу зумеров из-за их высоких запросов

Как отмечали эксперты, в 2024 и 2025 годах в РФ наблюдался «рынок работника», когда приоритет был на стороне тех, кто ищет работу. Как отмечала Воронцова в мае 2025 года в интервью «Новому Калининграду», компании, испытывающие кадровый голод, готовы были работать с первокурсниками, вкладывая в них знания и опыт, с надеждой, что первокурсники вырастут и останутся на рабочих местах. «Молодёжь готова работать 24 на 7, но они сами выберут своего будущего работодателя», — отмечала руководитель агентства.