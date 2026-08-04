Эксперт: работодатели перестали брать на работу зумеров из-за их высоких запросов

Работодатели перестали брать на работу всех желающих представителей молодого поколения в связи с высокими запросами с их стороны. При этом студентам лучше получать опыт работы ещё во время учёбы. Об этом рассказала руководитель рекрутингового агентства «Профи» Наталья Воронцова в эфире радио «Балтик Плюс».
Эксперт отметила, что сейчас уже со стороны работодателей нет желания брать на стажировку любого представителя поколения зумеров. «Почему работодатель не берет молодежь. Потому что она приходит с критическим запросами: “А дайте нам гибридный график, а еще лучше удаленную работу”. Сейчас другие времена — времена работодателя. Работаем с 8 до 17, получаем определенную зарплату», — рассказала Наталья Воронцова.
По её словам, сегодня молодое поколение попадает в определенную турбулентность, его представителям трудно найти первое место работы после окончания учебных заведений. «Мой совет родителям: дайте ребенку возможность получить первый трудовой опыт, пока он еще студент. Дальше ему будет проще бороться за место работы», — отметила Воронцова.
Как отмечали эксперты, в 2024 и 2025 годах в РФ наблюдался «рынок работника», когда приоритет был на стороне тех, кто ищет работу. Как отмечала Воронцова в мае 2025 года в интервью «Новому Калининграду», компании, испытывающие кадровый голод, готовы были работать с первокурсниками, вкладывая в них знания и опыт, с надеждой, что первокурсники вырастут и останутся на рабочих местах. «Молодёжь готова работать 24 на 7, но они сами выберут своего будущего работодателя», — отмечала руководитель агентства.
В феврале 2026 года Воронцова сообщили, что калининградские компании перестали сохранять свой персонал, в регионе появилась тенденции сокращения работников. В мае медианная ожидаемая зарплата молодежи Калининградской области без опыта работы выросла за четыре года с 30 300 до 50 500. рублей. Рост составил 67%, сообщили аналитики платформы онлайн-рекрутинга «hh».