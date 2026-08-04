Режиссёр «Здравствуйте, я ваша тётя!» Титов был в тени

Его имя вряд ли сразу отзовётся в памяти, и, пожалуй, иной читатель решит, что с творчеством режиссёра Виктора Титова незнаком. Он крепко ошибётся, ведь именно этот человек подарил зрителям всенародно любимую комедию «Здравствуйте, я ваша тётя!» (1975, 6+). Он дал путёвку в жизнь многим известным артистам, например, в его ленте дебютировал в кино Илья Олейников. Много лет спустя именно Титов подскажет ему идею популярной передачи «Городок».
Виктор Абросимович ушёл из жизни 4 августа 2000 года. Почему киномастер оставался в тени, выяснил rostov.aif.ru.
«Буржуазный и развратный».
Виктор Титов появился на свет 27 марта 1939 года в Азербайджане. Туда направили его отца — донского казака, который был медиком и служил на противохолерном кордоне. Там же отец встретил и будущую мать Виктора. Детство мальчика прошло в доме, где по соседству жил человек с интересным армянским именем — Кино. Кто знает, может, это странное имя, звучавшее за стенкой, однажды позвало Титова в мир кинематографа.
В 50-е годы семья переехала в Ростов-на-Дону. Окончив школу, парень отправился в армию, а после — на целину. И вот что интересно: и в казарме, и в степях он ставил капустники, спектакли. Постепенно он понял, что в этом его призвание. В 24 года он поступил во ВГИК, где учился на курсе известного режиссёра Михаила Ромма.
Дипломной работой Титова стала короткометражка «Солдат и царица» (1968, 16+). Для фильма он собрал блестящий состав актёров: Олег Даль, Валерий Носик, Екатерина Васильева, Игорь Ясулович. Здесь же впервые появился на экране Илья Олейников. А первым полнометражным фильмом стал «Вальс» (1969, 12+) — драма о блокадном Ленинграде, где одну из главных ролей сыграла молодая Алиса Фрейндлих.
А вот следующий фильм «Любовь к трём апельсинам» (1970, 12+) по опере Прокофьева едва не стал для Титова последним. Худсовет Госкино вынес приговор: «формалистичный, буржуазный, развратный». Режиссёру пришлось фактически переснять фильм заново. Лишь после этого лента добралась до экрана.
Оглушительный успех.
Славу Титову принёс фильм «Здравствуйте, я ваша тётя!» Даже те, кто ни разу его не видел, знают цитаты: «Я старый солдат и не знаю слов любви!» или «Я тебя поцелую… Потом… Если захочешь». Брат режиссёра Александр вспоминал, что Титов взялся за неё лишь после того, как от постановки один за другим отказались несколько именитых режиссёров.
«Армен Джигарханян сравнивал работу Вити над образами этого фильма (брат продумывал каждую интонацию, каждый поворот головы героя) с вышивкой бисером. Но это не потому, что к этому проекту Титов относился по-особому. Он так работал всегда», — говорил в одном из интервью Александр Титов.
К слову, лента не сразу обрела знаменитое название. Режиссёр перебирал варианты один за другим, остановился было на рабочем «Кто есть кто». А потом вдруг вспомнил цитату легендарной уроженки Таганрога Фаины Раневской из «Лёгкой жизни» (1964, 0+): «Здравствуйте! Я ваша родная тётя». Так и озаглавил картину.
На роль Бабса, он же «донна Роза», претендовали Евгений Леонов и Олег Табаков. Но досталась она Александру Калягину, и для него это стало настоящим спасением. Незадолго до съёмок он потерял жену и остался один с маленькой дочерью. Кино тогда было для него единственным способом отвлечься от горя.
Титов и радовался успеху картины, и досадовал: его другие работы прошли почти незамеченными. Особенно ему было обидно за фильм «Адам женится на Еве» (1980, 18+), где блистали Зиновий Гердт, Лев Дуров, Евгения Глушенко. Фильм показали по телевидению лишь однажды: картина снята по пьесе немецкого драматурга, и по контракту каждый показ означал выплату автору гонорара.
Жил с женой в подсобке.
Семейная жизнь Титова была счастливой. Он первым на курсе женился. Его избранницей стала Светлана — впоследствии известная художница по костюмам, работавшая с Кареном Шахназаровым. В студенческие годы молодым негде было жить: общежитие ВГИКа не предусматривало комнат для семейных пар. Уговорили коменданта, и их поселили в крохотной подсобке при душевой.
Позже у пары родились дети: сын Андрей и дочь Светлана.
Мечту набрать собственный курс Титов так и не осуществил. Но мало кто знает: однажды Ромм поручил студентам провести конкурсный отбор во ВГИК, и именно Титов на предварительном туре разглядел и отобрал будущих звёзд — Татьяну Васильеву и Валентину Теличкину.
«Он любил актёров, любил и знал жизнь, уважал зрителя, и если брался за работу, то просто не мог делать ее вполсилы», — отмечал в одном из интервью Александр Титов.
В конце 90-х Виктор Абросимович тяжело заболел. 4 августа 2000 года его не стало. Похоронили режиссёра на кладбище в посёлке Комарово (Санкт-Петербург).