5 признаков свежего рака, чтобы не купить мертвеца

Рак — настоящий кулинарный символ юга России, рецепты приготовления которого передаются в семьях из поколения в поколение. Однако за ярким вкусом скрываются важные нюансы, ведь это блюдо можно употреблять не каждому.
О пользе, потенциальных рисках и строгих правилах выбора деликатеса рассказали эксперты Донского филиала ЦОК АПК.
Содержат пурины.
Строго говоря, биологического вида «донской рак» не существует. Под этим брендом обычно понимают членистоногих, обитающих в водоёмах Донского бассейна (реки Дон, Маныч, Сал, Цимлянское и Весёловское водохранилища). Именно местная кормовая база и состав воды придают их мясу особые вкусовые качества.
Наиболее распространён длиннопалый кубанский рак с крепким панцирем зелёного или тёмно-коричневого цвета, который при варке становится ярко-красным.
Мясо рака легко усваивается, это белок с минимальным содержанием жиров. Оно богато калием, магнием, жирными кислотами, витаминами группы В, а также мощным антиоксидантом, который защищает клетки от старения и воспалений. Однако эксперты предупреждают: продукт подходит не всем.
«В раках содержатся пурины, поэтому при подагре или болезнях почек их употребление может спровоцировать обострение. Кроме того, как и любые дары рек, они могут вызывать аллергию, а при недостаточной термической обработке существует риск заражения паразитами, например, лёгочным сосальщиком», — отмечает заведующая лабораторией Анастасия Жадобина.
К счастью, исследования, проведённые в июле 2026 года паразитологом Натальей Найдёновой, не выявили в образцах опасных для человека гельминтов.
Должен сопротивляться.
Чтобы деликатес принёс только пользу, покупать его следует исключительно в проверенных магазинах или на рынках, где продукция проходит обязательный ветеринарный контроль. Приобретение у случайных продавцов на трассах категорически не рекомендуется.
«Живой рак должен быть активным, сопротивляться при прикосновении, иметь твёрдый и чистый панцирь без пятен и наростов. Хвост у качественного экземпляра всегда поджат», — поясняет ветеринарный врач Лилия Горлова.
Она также добавляет, что встречающиеся на панцире чёрные пятна могут свидетельствовать о «чуме раков» — грибковом заболевании, которое не опасно для человека, но губительно для популяции членистоногих.
Как варить раков?
Перед варкой раков необходимо тщательно перебрать и промыть в холодной воде, оставив только живых особей. Классический донской рецепт предполагает варку не в простой воде, а в насыщенном рассоле, квасе или пенном напитке. Раков опускают в кипящую жидкость головой вниз и варят от 10 до 30 минут (в зависимости от размера), пока панцирь не станет ярко-оранжевым. После дают настояться в бульоне 15−20 минут.
Хранить варёных раков безопаснее всего в том же бульоне при температуре от 0 до +4 °C не более трёх-пяти суток. В герметичном контейнере без бульона — до двух суток, в вакуумной упаковке — до четырёх суток.
При комнатной температуре продукт портится за четыре-восемь часов. Если панцирь стал липким, появился кислый или аммиачный запах, глаза помутнели, а хвост распрямился, от употребления деликатеса следует отказаться.
Кстати, диетологи рекомендуют включать раков в рацион не чаще одного-двух раз в неделю порцией до 200 граммов очищенного мяса. При соблюдении этих простых правил донской рак останется не только вкусным, но и по-настоящему полезным блюдом.