В Калининграде задержан мужчина, обчищавший торговые павильоны

Подозреваемый в серии краж из торговых павильонов задержан в Калининграде. Фигуранту уголовных дел 31 год, а орудовал он по ночам.
Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, ночью на улице Кирова злоумышленник повредил пластиковую дверь в киоске быстрого питания, похитил из кассы 10 тысяч рублей. Аналогично пролез в магазин на улице Красносельской и вынес ноутбук, три пачки кофе и дневную выручку. Тут ущерб превысил 100 тысяч рублей.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше