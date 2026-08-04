В Калининграде задержан мужчина, обчищавший торговые павильоны

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, ночью на улице Кирова злоумышленник повредил пластиковую дверь в киоске быстрого питания, похитил из кассы 10 тысяч рублей. Аналогично пролез в магазин на улице Красносельской и вынес ноутбук, три пачки кофе и дневную выручку. Тут ущерб превысил 100 тысяч рублей.