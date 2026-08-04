Reuters: Турция призывает Россию и Украину обеспечить безопасность судоходства в Черном море

Агентство Reuters передает со ссылкой на МИД Турции, что Анкара серьезно обеспокоена нападениями на гражданские суда в Черном море. Ведомство подчеркнуло, что несмотря на все предупреждения, боевые действия между Россией и Украиной все больше распространяются по Черному морю, затрагивая гражданские суда.
В турецком МИД указали на сообщения о том, что 3 августа после выхода из порта Новороссийска беспилотники атаковали принадлежащие Турции гражданские суда Yaşar и Nadezhda, в результате чего пострадали члены экипажа, в том числе граждане Турции.
По данным турецкой газеты Daily Sabah, все 22 члена экипажа, в том числе 13 турецких граждан, были эвакуированы в Россию. Три члена экипажа получили серьезные ранения. В МИД Турции во вторник заявили, что внимательно следят за состоянием своих граждан.
Отдельных сообщений об атаке на судно Yasar не поступало.
МИД Турции призвал Россию и Украину к обеспечению безопасности гражданского судоходства в Черном море, предупредив, что «эскалация конфликта будет иметь многогранные негативные последствия, в том числе для продовольственной безопасности».