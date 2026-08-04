Reuters: Турция призывает Россию и Украину обеспечить безопасность судоходства в Черном море

Агентство Reuters передает со ссылкой на МИД Турции, что Анкара серьезно обеспокоена нападениями на гражданские суда в Черном море. Ведомство подчеркнуло, что несмотря на все предупреждения, боевые действия между Россией и Украиной все больше распространяются по Черному морю, затрагивая гражданские суда.