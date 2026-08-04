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Reuters: Турция призывает Россию и Украину обеспечить безопасность судоходства в Черном море

Турция во вторник призвала Россию и Украину принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море после того, как беспилотники атаковали ее гражданские суда Yaşar и Nadezhda вблизи Новороссийска.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Michael Jerrard/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Reuters передает со ссылкой на МИД Турции, что Анкара серьезно обеспокоена нападениями на гражданские суда в Черном море. Ведомство подчеркнуло, что несмотря на все предупреждения, боевые действия между Россией и Украиной все больше распространяются по Черному морю, затрагивая гражданские суда.

В турецком МИД указали на сообщения о том, что 3 августа после выхода из порта Новороссийска беспилотники атаковали принадлежащие Турции гражданские суда Yaşar и Nadezhda, в результате чего пострадали члены экипажа, в том числе граждане Турции.

Морское управление Турции вечером в понедельник сообщило, что судно Nadezhda в понедельник направлялось из Новороссийска в северный турецкий порт Самсун, когда было атаковано беспилотником примерно в 20 морских милях (37 километрах) от Новороссийска.

По данным турецкой газеты Daily Sabah, все 22 члена экипажа, в том числе 13 турецких граждан, были эвакуированы в Россию. Три члена экипажа получили серьезные ранения. В МИД Турции во вторник заявили, что внимательно следят за состоянием своих граждан.

Отдельных сообщений об атаке на судно Yasar не поступало.

МИД Турции призвал Россию и Украину к обеспечению безопасности гражданского судоходства в Черном море, предупредив, что «эскалация конфликта будет иметь многогранные негативные последствия, в том числе для продовольственной безопасности».