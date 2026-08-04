НБД-Банк расширяет возможности для предпринимателей

НБД-Банк продолжает развивать сервисы и продукты для предпринимателей, сочетая современные технологии с индивидуальным подходом к каждому клиенту. С начала года банку доверили решения своих финансовых задач еще больше представителей малого и среднего бизнеса, которые ценят надежность, удобные продукты и возможность получать профессиональную поддержку в режиме живого диалога.
Сегодня предпринимателям важно не только быстро получать банковские услуги, но и быть уверенным, что в любой ситуации рядом есть надежный партнер, готовый предложить оптимальное решение. Именно поэтому НБД-Банк последовательно совершенствует свои продукты и сервисы, уделяя одинаковое внимание, как технологиям, так и качеству личного взаимодействия с клиентами.
С помощью цифровой платформы Abanking Digital Office* клиенту доступна возможность дистанционной подачи документов и получения множества банковских услуг без личного посещения офиса. Внедрен и пользуется успехом среди клиентов электронный формат подписания кредитно-обеспечительной документации и банковских гарантий. Кроме того, НБД-Банк обновил мобильное приложение, сделав его удобнее и функциональнее.
Для предпринимателей, которым важно оперативно получить финансирование НБД-Банк развивает линейку «легких» кредитов: «Оборот лайт», «Проще простого», «Лайт-инвест» и овердрафт «Шаг навстречу». Они выделяются простотой, минимальным набором требуемых документов, высокой скоростью предоставления средств и комфортными платежами.
Неизменным интересом клиентов пользуются специальные предложения по расчетно-кассовому обслуживанию. Сейчас предпринимателям доступен акционный тариф «На все лето». Среди ключевых условий предложения: бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, возможность получить третий месяц обслуживания бесплатно, бесплатное обслуживание счета при объеме безналичных расчетов по карте от 150 000 ₽ в месяц, 10 бесплатных платежей в месяц в другие банки, бесплатное и быстрое подключение к системе Интернет‑Банк. Для компаний осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) предусмотрены дополнительные преимущества. Подключение доступно до конца лета. Акция «На все лето» продлится до 31 августа 2026 года.
«Для нас важно, чтобы предприниматели чувствовали, что в НБД-Банке их понимают. Мы стремимся сделать взаимодействие максимально удобным — развиваем дистанционные возможности и совершенствуем продукты. При этом неизменным остается наш главный принцип — быть рядом с клиентом, вести открытый диалог и вместе находить оптимальные финансовые решения для развития бизнеса», — подчеркивает заместитель председателя правления ПАО «НБД-Банк» Евгений Максаков.
Abanking Digital Office* — Абанкинг Диджитал Офис.
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