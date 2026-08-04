На Дону предприятия бытового обслуживания оказали услуги на 59,1 млрд рублей

Предприятия бытового обслуживания Ростовской области по итогам первого полугодия 2026 года оказали услуг на сумму более 59,1 млрд руб. — на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.