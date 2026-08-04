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На Дону предприятия бытового обслуживания оказали услуги на 59,1 млрд рублей

Предприятия бытового обслуживания Ростовской области по итогам первого полугодия 2026 года оказали услуг на сумму более 59,1 млрд руб. — на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Коммерсантъ

Предприятия бытового обслуживания Ростовской области по итогам первого полугодия 2026 года оказали услуг на сумму более 59,1 млрд руб. — на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам директора департамента потребительского рынка области Ирины Гелас, в регионе бытовые услуги населению предоставляют более 13 тыс. предприятий, на которых занято свыше 47 тыс. специалистов. В рейтинге субъектов России по объему оказанных населению бытовых услуг регион занимает пятое место.

Наибольшая доля в структуре оказанных услуг приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования — 43,9%, ремонт и строительство жилья и других построек — 23%, парикмахерские и косметические услуги — 12%.

Помимо этого, по данным властей, в отрасли фиксируется устойчивая тенденция к цифровизации: исполнители все активнее используют цифровые сервисы — от автоматизации и маркетплейсов-агрегаторов до собственных приложений — для привлечения клиентов, приема заказов и записи.