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В Беларуси солист «Ляписа Трубецкого» Михалок получил четыре года колонии заочно

В Беларуси суд дал четыре года колонии заочно солисту группы «Ляпис Трубецкой».

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок получил четыре года колонии заочно. Об этом сообщает служба информации прокуратуры Минска.

Прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении солиста. Ему было инкриминированы публичные оскорбления президента Беларуси Александра Лукашенко, а также умышленные действия, которые направлены на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности.

Фигурант в период с 2021 по 2022 года, используя YouTube-канал Brutto Nostra, сообщество Brutto и аккаунт brutto_nostra в социальных сетях (признаны экстремистскими в Беларуси), которые были под его управлением, умышленно разместил видеозаписи с негативной оценкой президента Беларуси. Она выражалась в неприличной, в том числе ненормативной форме речевого выражения.

Вместе с тем в марте 2022 года обвиняемый в указанных соцсетях и группе «ВКонтакте» (признана экстремистской в Беларуси). опубликовал видео с негативом в адрес сотрудников правоохранительных органов и военных. Содержание данного контента было направлено на возбуждение и разжигание социальной вражды и розни.

Уголовное дело рассматривалось в порядке специального производства — обвиняемый в 2020 году уехал из Беларуси.

Минский городской суд вынес обвинительный приговор. На основании части 1 статьи 130 Уголовного кодекса и части 1 статьи 368 УК Михалку назначили наказание в виде лишения свободы на срок четыре года отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Ранее в Беларуси суд запретил тратить зарплату девочке-подростку, которая работает в колхозе.

Тем временем СК завершил расследование дела серийного маньяка- «лифтера», орудовавшего в 1990-х в трех областях Беларуси — ему может грозить смертная казнь: «Жертв не выбирал, они “сами попадались”.

А еще белорус оказался в милиции из-за подаренных на день рождения долларов.

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