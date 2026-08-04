В Беларуси солист «Ляписа Трубецкого» Михалок получил четыре года колонии заочно

Фигурант в период с 2021 по 2022 года, используя YouTube-канал Brutto Nostra, сообщество Brutto и аккаунт brutto_nostra в социальных сетях (признаны экстремистскими в Беларуси), которые были под его управлением, умышленно разместил видеозаписи с негативной оценкой президента Беларуси. Она выражалась в неприличной, в том числе ненормативной форме речевого выражения.